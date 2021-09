ASUS ZenBook 13 – stiilne, õhuke ja võimas sülearvuti liikuvale inimesele

ZenBooki tooteseeria on stiilse kaasaskantava tehnoloogia hindajatele hästi teada – esimese põlvkonna ZenBooke esitles ASUS juba 2011. aastal. Ettevõtte insenerid on püüdnud paigutada kõige võimsama sisu õhukesse ja kergesse kesta, disainerid on töötanud selle nimel, et arvuti kujundus oleks juba esmapilgul äratuntav. Tuleb tunnistada, et mõlemaid on saatnud suur edu: ZenBookist on saanud omamoodi klassika selle klassi seadmete seas.

Mida suudab uue põlvkonna ZenBook kasutajale pakkuda?

Sülearvutite vahel käib halastamatu võitlus kahe peamise näitaja – millimeetrite ja grammide – nimel. ZenBook 13 on vaid 13,9 mm õhuke, seetõttu küsivad kõik, kes selle kätte on võtnud, varem või hiljem endalt küsimuse, kuidas ASUSel on õnnestunud nii võimsa sisu sellesse õhukesse metallkorpusesse mahutada. Sealjuures peame silmas pidama, et seadme kaal on ainult 1,07 kg ja aku peab vastu kuni 18 tundi (kiirlaadimine aku 60% täituvuseni võtab 49 minutit).

Selliste näitajate poolest on 13-tollise ekraaniga ZenBook võrreldav tahvelarvutitega. Ja olla sellises võrdluses esireas, kuna sel võimsal seadmel on päris klaviatuur ja ta pole mõeldud mitte ainult meelelahutuseks, vaid ka täisväärtuslikuks töötegemiseks.

Muljet avaldav on ka ZenBooki välimus – täisalumiiniumist korpus, millest on saadaval kaks varianti, „Pine Grey” ja „Lilac Mist”. Kaanel olevat logo ümbritsevad kontsentrilised ringid, mis on ka ZenBooki kaubamärgiks.

Õhuke korpus ja elegantne disain ei tohiks siiski eksitada – teie ZenBook on mõeldud igapäevaseks kaasaskandmiseks ja seetõttu vastab see rangetele nõudmistele vastupidavuse osas. ASUS testib oma ultrabook’e nii õhurõhu muutuste (et need lennukis tõrgeteta töötaks), kuni 10 cm kõrguselt kukkumise kui ka temperatuurile, vibratsioonile ja kõrgele õhuniiskusele vastupidavuse suhtes.

Mis on arvuti sees?