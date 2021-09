Saksamaa kantslerikandidaatide televäitluse võitis sotsiaaldemokraat Olaf Scholz

Kasutades kampaania käigus sageli korratud lauset ütles Baerbock, et järgmine valitsus on üks viimastest, millel on kliimakriisile aktiivne mõju. "See tähendab, et me peame kivisöeenergiast lahti saama varem ja oluliselt varem kui 2038," ütles Baerbock. "Aga me ei saa järgmised 17 aastat jätkata, nagu midagi ei juhtuks."

Scholz ütles, et Saksamaa seisab silmitsi enam kui saja aasta suurima tööstusliku pöördega. "Meil on selja taga 250 aastat majandus- ja tööstusajalugu, mis põhineb kivisöel, gaasil ja naftal," ütles Scholz. "Ja kui me kavatseme seda nüüd muuta, tähendab see, et me peame tegema kohutavalt palju rohkem, et see tõeliselt töötaks."