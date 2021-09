Talibani sõnul võivad naised ülikoolis õppida, aga õpperuumid peavad olema meeste omadest eraldi

Haqqani ütles, et eelmisel nädalal ametisse nimetatud Talibani valitsus alustab riigi ülesehitamist sellest, mis on praegu olemas, ega taha keerata kella tagasi 20 aastat aega, kui Taliban viimati võimul oli, vahendab Reuters.

"Tänu Allahile on meil suur arv naisõpetajaid. Meil ei ole sellega mingeid probleeme. Tehakse kõik jõupingutused, et leida ja anda naistudengitele naisõpetajad," ütles Haqqani pressikonverentsil Kabulis .

Naiste hariduse teema on olnud üks keskseid küsimusi Talibanile, mis üritab maailma veenda, et on pärast 1990. aastate karmi fundamentalistlikku valitsemisaega, kui naistel suures osas õppimine ja töötamine väljaspool kodu keelati, muutunud.

Talibani esindajad on öelnud, et naistel lubatakse õppida ja töötada vastavalt šariaadiseadustele ja kohalikele kultuuritraditsioonidele, aga kehtivad karmid riietumisreeglid. Haqqani ütles, et kõigile naistudengitele on kohustuslikud hidžaabid.