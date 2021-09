Põhja-Korea teatas võimaliku tuumarelva kandmise võimekusega tiibraketi edukast katsetusest

Raketid on „suure olulisusega strateegilised relvad” ja need lendasid laupäeval ja pühapäeval 1500 kilomeetrit, enne kui tabasid märke ja kukkusid Põhja-Korea territoriaalmerre, teatas riiklik uudisteagentuur KCNA, vahendab Reuters.

Ei ole selge, kas Põhja-Korea on suutnud välja töötada tehnoloogia piisavalt väikeste lõhkepeade ehitamiseks, et neid saaksid kanda tiibraketid, aga riigi valitseja Kim Jong-un ütles varem sel aastal, et väiksemate pommide arendamine on põhieesmärk.