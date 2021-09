Isamaa tahab Tallinnasse eesti keele kaitse eest vastutavat abilinnapead

Tema hinnangul ei vastanda Isamaa plaan eri rahvusi. "Tallinn on kodulinnaks paljudest rahvustest linlastele ja kõigil on õigus oma rahvusele ja identiteedile," märkis Reinsalu. "Küsimuse perspektiiv on selles, et meie riigil on selge poliitika eesti keele arenguks eesti keele arengukava näol. Paraku on keskerakondlik linna juhtkond sellele käsitlusele kas varjatult või avalikult vastu töötanud. See peab lõppema."