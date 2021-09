Talibani esindaja: miks peakski naised valitsusse kuuluma? Nende roll on sünnitamine

Kui ajakirjanik küsis Hashimilt, miks ei võiks naised valitsuses esindatud olema, vastas ta omakorda küsimusega: "Miks nad peaks?" Ajakirjanik juhtis tähelepanu, et naised moodustavad poole ühiskonnast.

"Ministriamet paneks naisele kaela koorma, mida ta ei suudaks taluda," ütles kõneisik vastuseks. Ta andis mõista, et naiste roll Afganistani ühiskonnas on sünnitamine ning et tänavale tulnud naissoost protestijad ei esinda kõiki riigi naisi.