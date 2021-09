Navalnõi meeskond plaanib Vene duumavalimistel Putini parteid valimisäpiga trollida

Volkov selgitas ajalehele Ilta-Sanomat, et rakenduse eesmärk ei ole anda inimesele sobivaim valik lähtuvalt tema maailmavaatest või muust sellisest tegurist. "Meie ainus eesmärk on takistada Ühtse Venemaa kandidaatide võitu," selgitas ta.

Äpp on praeguseks juba tsensuuri alla langenud, kirjutab Raadio Vaba Euroopa. Moskva kohus on keelanud Google'l ja Yandexil selle kuvamise otsingutulemustes. Venemaa meediakontrolli eest vastutav amet on hoiatanud suurfirmasid, et rakenduse kättesaadavaks tegemist võidakse vaadata kui valimistesse sekkumist.