Ilmateenistus hoiatab äikese ja tugeva saju eest

Vihmahood liiguvad Lääne- ja Edela-Eestist ida-kirde suunas, kohati võib olla äikest. Hommikuse seisuga esines paiguti äikest Läänemaal, Raplamaal ja Pärnumaal. Äikest oli ka Põhja-Lätis. Äikese ajal on sadu tugev.

Esmaspäeval liigub madalrõhkkond edasi üle Soome itta ja selle lõunaserva mööda liigub öösel üle Eesti sajuhooge, päeva peale vihmapilved eemalduvad ja taevas muutub selgemaks. Tuul pöördub läände ja loodesse ning tugevneb puhanguti 15, rannikul 18, Soome lahe ääres kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on öösel 15 kraadi ümber, päeval 12..17 kraadi.

Teisipäeval madalrõhkkonna mõju väheneb. Öösel on taevas selgem, päev pilverünkadega, aga suuremat sadu ei tule. Tugev lääne- ja loodetuul nõrgeneb alles õhtul. Põhjakaarest tungib sisse külm õhumass, öine õhutemperatuur langeb 5 kraadi ümbrusse, päevasoe kerkib 12..15 kraadini.

Kolmapäeval tugevneb Põhja-Euroopa kohal kõrgrõhkkond ja selle serva mööda kandub Läänemere ümbrusse külma juurde. Selgineva taeva all langeb öine miinimum alla 5 kraadi, maapinnal on hallaoht, päevasooja laeks on 10..15 kraadi. Loodetuul rahuneb ja pöördub õhtul põhjakaarde.