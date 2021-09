Donald Trump võttis 9/11 mälestuspäeval ette poksimatši kommentaatori rolli

Tänane tähistab teist aastakümmet alates maailma šokeerinud terrorirünnakust New York'is, mis võttis elu 3000 inimeselt. Kunagised presidendid - nagu seda on Barack Obama, George W. Bush ja Bill Clinton võtsid üritusest osa. 96-aastane Jimmy Carter mälestas ohvreid palvetega kodust.

Kuigi presidentide reas teda mälestusüritusel täna ei nähtud, on teada, et Trump'il oli plaanis kommenteerida Floridas toimuvat poksimatši.

"See on väga kurb päev. 9. september tähistab meie riigi jaoks ääretult suurt kurbust. See on kurb aeg ka seetõttu, et sõda neile, kes meid haavasid, sai just lõpu," märkis Trump.