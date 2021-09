Paradiis põleb: Hispaania turismisihtkohtade taevalaotust katab metsatulekahjude tõttu paks suits, kahtlustatakse süütamist

Kulutule trajektoorilt on evakueeritud üle tuhande inimese ning teadaolevalt on metsaalal põlengu alla jäänud juba 5000 hektarit, kirjutab põhjanaabrite väljaanne Ilta-Sanomat.

Evakueerimine on toimunud peamiselt Estepona piirkonnas, mis on väga populaarne suvituspiirkond - seda eriti Briti turistide ja Hispaaniasse elama asunud pensionäride seas. Inimesed on evakueeritud muuhulgas ka tulekahjust ümbritsetud hotellidest ja autodest.

Andaluusia põllumajandus-, kalandus- ja maaelu arengu minister Carmen Crespo kinnitas reedel El País'le, et tõendite põhjal tundub, et tulekahju on tõenäoliselt tahtlikult süüdatud, kuna tundub, et see on puhkenud mitmes kohas korraga.