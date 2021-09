Pärnu kool läheb nädalaks distantsõppele. Kõik õpetajad ja pooled õpilased on haiged või lähikontaktsed

"50% õpilastest on lähikontaktsed," kirjeldas Eenraid laupäeva hommikul Delfile koolis vallandunud koroonapuhangut. "Meil pole anda õpetajaid klassi ette, sest ka nemad on haiged ja isolatsioonis."

"Füüsiliselt pole võimalik tunde teha, sest haigestunuid on palju," jätkas Eenraid. "Mõned õpetajad on täiesti rivist väljas, neile on leitud [distantsõppeks - toim] asendajad või on asendatud tunnid iseseisvate töödega."