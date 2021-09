FOTOD | Üle Eesti levinud uduloor ei võimaldanud lennukitel Tallinnas maanduda

Tallinna lennujaama pressiteenistusest märgiti Delfile, et hetkel on maandumisprotsessi puhul probleemiks tõepoolest uduloor.

"Oluline on see, et piloot teeb otsuse, kas saab maanduda või mitte," sõnati lennujaamast. "Kui piloot näeb, et maandumine pole võimalik, teeb ta paar lähenemiskatset. Aga kui pilv või udu ei luba maanduda, siis tuleb neil teine sihtkoht valida või tagasi pöörduda."