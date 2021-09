20 AASTAT METANOOLITRAGÖÖDIAST | Patsient nr 1 räägib oma loo: ma ei suuda uskuda, et arst mind elude kaotuses süüdistab

Mand peab patsientide nimeliselt väljatoomist äärmiselt ebaprofessionaalseks ning vannub, et tema ei saa olla seda teinud. Hoopis, pakub ta, võis patsiendi nime loosse lisada ajakirjanik. Ometi eeldaks ka see, et arst tegi oma kommentaarides mõistetavaks, et tegu on toona aktiivselt meedias esinenud patsiendiga.