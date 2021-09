KUULA | 20 aastat 11. septembrist. Kas Eesti võib end lugeda terrorisõja võitjate sekka? Mida teeb taandumine lääne mõju ja mainega?

Delfi stuudios kogunesid 11. septembri terrorirünnakute aastapäeva üle arutama Ekspress Meedia ajakirjanikud Krister Paris, Indrek Lepik ja Kaarel Kressa.

Kas Eesti võib ennast pidada kaudses mõttes kasusaajaks konfliktis, mis meie liitlasele USA-le ja Läänele laiemalt kuigi hästi ei mõjunud? Paris märkis, et selline mõtteviis on Eestis küllaltki levinud. „Et jah, me saime sealt palju kogemusi, me tõestasime ennast liitlastele ja oleme nüüd ikkagi selgelt osa Lääne struktuurist,” võtab Paris argumendi kokku. „Teine küsimus on see, kas me tegutsesime õige asja nimel.” Värskes LP-s väidab vastupidist politoloog Rein Müllerson, samal ajal kui endine suursaadik Harri Tiido kaitseb seisukohta, et Eesti võib terrorisõda endale siiski edukaks lugeda.

„Olla 20 aastat mingis riigis, saamata aru, mida sa seal teha tahad, on kindlasti halb strateegia,” kommenteeris Eesti Ekspressi ajakirjanik Indrek Lepik. „Selles mõttes on USA selles sõjas läbi kukkunud. Ameerika koha pealt ei saa keegi arvata, et see oli edukas käimine. Kui [Eesti] läks sinna 2003. aastal eesmärgiga sõpru saada, siis vahepeal oleme ühiskonnana piisavalt edasi arenenud, et aru saada, mis roll meil seal oli. See ei tähenda, et me peame tohutult tuhka pähe raputama, aga sellele peaks mõtlema.”

Paris lisas, et Eestil ei pruukinudki 2000.-te alguses erilist valikut olla. „Kui ikka USA andis mõista, et oleks kena näidata abivalmidust, siis oli tol hetkel ainuke valik kaasa minna,” ütles Paris.

Räägitakse ka Afganistani olukorrast ja Talibani ning al-Qaida jätkuvatest sidemetest, mida illustreerib al-Qaidaga seotud Sirajuddin Haqqani saamine Afganistani siseministriks.