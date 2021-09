Noorele bemarijuhile esitati kahtlustus Kambja surmaavarii põhjustamises

Lõuna ringkonnaprokuratuuri vanemprokuröri Kretel Tamme sõnul rikkus autojuht kahtlustuse kohaselt mitut liiklusseaduse nõuet. "Praeguseks on liiklusõnnetuse esmased asjaolud välja selgitatud ning seetõttu kuulas politsei autojuhi kuriteos kahtlustatavana üle. Liiklusseaduse järgi peab juht enne möödasõidu alustamist veenduma, et see ei ohusta teisi liiklejaid ja vastassuunavöönd on möödasõiduks piisavas ulatuses vaba. Lisaks peab juht möödasõidu katkestama, kui selle käigus ilmneb takistus, mida ta ei saanud või ei osanud enne möödasõidu alustamist ette näha. Praeguste tõendite põhjal ei olnud autojuht liikluses piisavalt ettevaatlik ning tema rikkumise tagajärjel toimus liiklusõnnetus, milles kahjuks kaks inimest surma said. Nüüd me jätkame tõendite kogumist, et traagilise õnnetuse uurimine põhjalikult läbi viia," ütles Tamm.