President Kaljulaid Keenias: see on paljude Eesti ettevõtete jaoks värav Aafrikasse

Keenias riigivisiidil olev president Kersti Kaljulaid arutas eile Nairobis oma ametikaaslase Uhuru Kenyattaga kahe riigi ettevõtete koostöö tihendamist, lisaks ka ühiseid võimalusi rahvusvahelisel areenil ning keskkonna-, hariduse ja e-valitsemise teemasid.

"Keenia on paljude meie uue majanduse ettevõtete jaoks atraktiivne sihtturg, millest tõukus ka praegune visiit. Aga Keenia on ka potentsiaalne värav Aafrika turule ja huvi selle riigi ja piirkonna vastu on meie ettevõtjate seas iga aastaga kasvanud," kinnitas Kaljulaid.

Nii Eesti kui Keenia on tema sõnul tugevad turumajanduse toetajad ja eeskätt on oluline, et suudaksime riikidena teha koostööd ja luua inspireeriva keskkonna, kus ettevõtteid koheldakse võrdselt ning mõlemad majandused saaksid kasvada.

Kohtumise järel tõi Eesti riigipea esile ka vajaduse sõlmida kahe riigi vahel investeeringute kaitse ja topeltmaksustamise vältimise lepingud, niisamuti Euroopa Liidu ja Keenia vaheliste kaubanduslepete vajaduse.

Riigipead rõhutasid kohtumisel kahe riigi koostööd rahvusvahelistes organisatsioonides, eeskätt ÜROs. Julgeolekunõukogu valitud liikmed on sel aastal mõlemad riigid. "Demokraatia, inimõigused, võrdne kohtlemine ja eraldi tähelepanu naiste ja laste olukorrale maailma kriisipiirkondades on mõlema riigi jaoks oluline, me jagame sama väärtusbaasi," ütles president Kaljulaid.

Ta tõi esile ka Keenia rolli Ida-Aafrika ja Aafrika sarve regioonis laiemalt. "Sündmused siin piirkonnas on viimastel aastatel võtnud muret tekitavaid pöördeid ning seda olulisem on Keenia roll regiooni stabiilsuse tagamisel. See ei ole kerge ja kiiret edu on raske saavutada. Seda enam on oluline Keeniat nende püüdluste eest tunnustada," märkis ta.