Eesti hindab koroonaolukorda uutmoodi: oleme praegu kollasel tasemel, risk on keskmine

Oranži taseme saavutamisel on tervishoiusüsteemi toimimine ohus, inimeste jaoks muutuvad tavapärased meditsiiniliste teenuste järjekorrad märkimisväärselt pikemaks. Arstiabi kättesaadavuse tagamiseks on ühiskonnas vaja kehtestada ranged kontrollimeetmed, et vältida punase taseme saavutamist. See tähendab näiteks järelevalve suurendamist kultuuri,- meelelahutus,- ja toitlustusasutuste tegevuse üle ning vajadusel ka piirkondlikke piiranguid.

Terviseameti andmetel lisandus viimase ööpäevaga 5402 koroonaviiruse testi tulemust, nendest 467 (8,64%) olid positiivsed. Viimase 7 päeva positiivsete testide keskmine on 359. Tänahommikuse seisuga on haiglaravil 151 patsienti, 7 päeva keskmine hospitaliseeritute arv on 13 inimest. Ööpäeva jooksul lisandus kaks koroonaviirusega surmajuhtumit, juhitaval hingamisel viibib 12 patsienti. Täiskasvanud elanikkonnast on vaktsineerimiskuuri läbinud 58,41 protsenti. Üle 60-aastaste vanuserühmas on tänase päeva seisuga vähemalt üks kord vaktsineeritud 71,5 protsenti.