Irja Lutsar: Eesti vaktsineeritustase ei võimalda meil niipea mõelda piirangutest täieliku loobumise peale

Soome puhul on lugu aga teine - 80% vaktsineeritustaseme verstapost on neil viimase väikse pingutuse kaugusel ning selle seljatamine on peaaegu, et raudkindel. "Me ei saa oma 52% 2 doosiga vaktsineeritud elanikkonnaga hetkel mitte ühtegi protsenti paika panna, mil on võimalik koroonaviiruse levikut piiravatest meetmetest täielikult loobuda," lisas Lutsar.