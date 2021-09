VÕIDA uhiuus Toyota Supra väärtusega 50 000 eurot!

- Kampaania kestab 6 nädalat alates 9. septembrist.

- Peaauhinnaks on Toyota Supra väärtusega 50 000 eurot!

- Iga spordiennustus annab loosipileteid kampaanias osalemiseks.

- Iga kumulatiivse 50€ eest saab 1 loosipileti. Mida rohkem pileteid kogud, seda suurem võimalus on võita.

- Kampaanialehele lähevad üles eraldi väiksemad nädalased kampaaniad ja spordiennustuse pakkumised. Ehk siis lisaks peaauhinnale on iganädalased boonused.