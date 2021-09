Koolijuhi Kristjan Saare sõnul on juhtkond tervisametiga pidevas ühenduses ja tegutseb vastavalt nende antud juhistele. Viimati arutati olukorda täna hommikul. Tema kinnitusel on töötajate seas nakatumisi, kuid lähikontaktsena ei ole pidanud veel keegi töölt eemale jääma. „Meil on õpetajate seas piisavalt suur hulk vaktsineeritud inimesi ja sellega seoses on saanud töö praegu jätkuda,” ütles Saar. „Töötajatele on täna soovitatud, et juhul kui nakatumine peaks näiteks nende seas edasi minema, siis soovitame neil õpilastega kokkupuutel kanda maski.”