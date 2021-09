Tanel Kiik tunnistab: tähtajaks me 70-protsendilise vaktsineerituseni ei jõua

Nüüd aga rääkis Kiik, et Euroopa Liidus on veel 10 riiki, kes ei ole selle tasemeni jõudnud. "Eesti on sellele lähedal. Aga tähtajaks – 22. septembriks – me selleni ei jõua. Meil tuleb vaktsineerimist jätkata. Mida kiiremini me 70 protsendini jõuame, seda parem. Aga see ei ole siiski lõppeesmärk."