VIDEO ja BLOGI | Tanel Kiik kolmandatest vaktsiinidoosidest: alustame juba oktoobrikuus

Ministri sõnul on COVID-19 rindel olukord korraga nii optimistlik kui pessimistlik. "Meil on maakondi ja piirkondi, kus kõrge vaktsineerimisega hõlmatus on aidanud haiglaravi koormuse alla viia ja aidanud nakatumistrendi selgelt pidurdada ja murda. Aga on ka regioone, eeskätt täna tõesti Kagu-Eesti maakonnad, kus me näeme väga selget üks-ühest seost madala vaktsineerimisega hõlmatuse ja haiglate koormuse vahel," rääkis Kiik.

Kiige sõnul on valitsuse eesmärk hoida ka koolid avatuna. "Valitsus on võtnud minu arvates ainuõige suuna. See ei ole mingis mõttes kergem valik. See on pigem vastupidi raskem valik, aga õige valik. Koolide lahtihoidmine võib tõsta nakkusriski, võib tähendada täiendavaid koldeid, aga see on seda väärt, sest me keskendume lastele parema hariduse andmisele," leidis terviseminister. "Täielikult riski maandamine ei ole täna kuskil võimalik."