Mustjõe Gümnaasiumi lapsed pole koolimajja saanud, õpitakse õues

Koolidirektor Olga Barabaneri sõnul algas ehitus eelmise aasta juulis ja pidi augustiks lõppema, aga tööd lükkusid edasi. "Kool on avatud, see pole suletud. Hoone olemasolu ei ole õppeprotsessi läbiviimiseks kohustuslik. Õppida on võimalik ükskõik kus. Neljapäeval ja reedel olid meil spordipäevad, nagu ka teistes koolides. Sel nädalal toimus näiteks loodusõpetuse tund loomaaias. Toimus orienteerumine loodusrajal. Praegu vaatan aknast välja ja näen, kuidas õpetaja viib läbi inglise keele ja joonistamise integreeritud tundi," lausus Barabaner.

Klassides ei saa veel tunde läbi viia, sest pole mööblit, mööblifirma alles paneb klasside jaoks mööblit kokku. "Nad töötavad ilma puhkepäevadeta, nagu me kõik siin. Kogu mööbel on juba kooli seinte vahel, see on vaja vaid kokku panna," ütles Barabaner. Tema sõnul venis mööbli tarne ja seetõttu venib praegu ka remonditud majja kolimine. Ta lubas, et esmaspäevaks on kõik klassid valmis ja lapsed saavad koolimajas tööd alustada.