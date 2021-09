IKEA: soovime olla rohkem kui lihtsalt töökoht

„Mis on sinu energiaallikas? Mida sa teeksid, kui sul oleks kümme päeva järjest piiramatult raha? Milline näeb välja sinu unistuste puhkus?” – need on ebatraditsioonilised küsimused, mida IKEAsse tööle kandideerijatelt küsitakse. „Sellist tüüpi küsimused tööintervjuul on üsna ootamatud, kuid samas väga värskendavad. Alates sellest, kui ma IKEAsse tööle kandideerisin, tunnen, et IKEA kui tööandja hindab mind sellisena, nagu ma olen. Nad mõistavad mu väärtusi ja hoiakuid ehk töö IKEAs on minu jaoks kindlasti rohkem kui lihtsalt tavaline töö,” selgitas Kõrre. Ta lisas, et tema esimene kohtumine personalitöötajaga oli väga avatud ja siira vestluse vormis, kus nad said üksteise isiksustest rohkem aimu.

Kuula oma südant

Väärtuste tähtsus tuleb eelkõige esile just IKEA tööpõhimõtete juures. IKEA Eesti inimeste ja kultuuri juhi Inga Kerese sõnul töötab Rootsi suurettevõtte tiim, toetudes põhilistele väärtustele, nagu ühtsus, võrdsus, inimeste ja planeedi heaolu, lihtsus, kohustuste jagamine ja säästlikkus. Firma esindajad on veendunud, et kui IKEA ja töötaja väärtused ühtivad, tehakse koos paremaid otsuseid, jõutakse seatud eesmärkideni ja igapäevane töö on inimese jaoks kergem ning rahuldustpakkuvam.

„Usutakse, et inimesed toetuvad otsuste tegemisel enda sisetundele. IKEAs usume seevastu, et otsuste tegemist mõjutavad eelkõige meie väärtused. Need on justkui kompass, mis ei lase meil teelt kõrvale kalduda ning aitab kaasa sellele, et töötajad tunneksid end hinnatuna ja täisväärtusliku meeskonnaliikmena,” ütles Keres. Tiimitunnetuse tekitamisele aitab veel kaasa ka ühtne IKEA vormiriietus. Kogu personal kannab IKEAs samasugust tööriietust, et kõik tunneksid end võrdsena. „Kõik töötajad, kes IKEA tööriietust kannavad, on osa samast meeskonnast, olenemata sellest, mis osakonnas või millises riigis nad töötavad,” lisas IKEA inimeste ja kultuuri juht.