ÜLEVAADE | Kuidas reageeris ülejäänud maailm Talibani uuele valitsusele?

Välisriigid reageerisid teatele Afganistani uue valitsuse moodustamise kohta ettevaatuse ning jahmatusega, kuid ka entusiasmiga.

Talibani uues valitsuses on liikmeid, kes on varem istunud USA sõjaväevanglas Guantanamos. Siseministrit Sirajuddin Haqqanit otsib terrorismi tõttu USA taga ja tema tabamise eest on välja pandud 10 miljoni dollari (8,46 miljonit eurot) suurune preemia.

„See on ajutine valitsus," rõhutas Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki eile ajakirjanikele. „Keegi selles administratsioonis, ei president ega keegi riiklikust julgeolekumeeskonnast, ei ütle, et Taliban on rahvusvahelise kogukonna austusväärne ja hinnatud liige."

Taliban kuulutas uue valitsuse välja teisipäeval, kuid liikumise pressesindaja rõhutas, et tegu on vahevalitsusega. Kõik ministrid on mehed ja enamik neist kuulub Talibani võimuladvikusse.



„Lubadustest hoolimata, et uus valitsus on kaasav, näitavad väljakuulutatud nimed, et seal on vaid Talibani liikmed või nende lähedased liitlased ja ei ühtegi naist," kommenteeris USA välisminister Anthony Blinken eile Saksamaal visiidil.



Euroopa Liit väljendas Afganistani valitsuse koosseisu üle pettumust, kuid kinnitas, et jätkab riigile humanitaarabi andmist. Pikaajalisem abistamine sõltub aga sellest, kuivõrd suudab Taliban tagada põhilisi inimõigusi.

„Väljakuulutatud nimed ei tundu esmaanalüüsil peegeldavat Afganistani rikkalikku etnilist ja usulist mitmekesisust. Taliban oli seda viimaste nädalate jooksul lubanud ja lootsime ka tulemust näha," sõnas Euroopa Liidu pressiesindaja.

Saksa välisminister Heiko Maas ütles, et Saksamaad ei täida Afganistani uut valitsust vaadates optimismipuhang. „Muid gruppe mittekaasav vahevalitsus ei saada välja signaali, nagu oleks soov jõuda tõhusama rahvusvahelise koostöö ja stabiilse riigini," ütles Maas Blinkeniga antud ühisel pressikonverentsil.