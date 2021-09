Taliban keelustas eelneva heakskiiduta meeleavaldused ja loosungid

Äärmusühendus Taliban on hakanud neid kritiseerivatele meeleavaldustele üha karmimalt reageerima, nüüdsest on keelatud demonstratsioonid, mille toimumisele ja seal kasutatavatele loosungitele pole eelnevalt heakskiitu antud, kirjutab Briti väljaanne Guardian.

Tegu on Afganistani uue islamiäärmusliku valitsuse siseministeeriumi väljastatud esimese määrusega. Ministeeriumi eesotsas on Sirajuddin Haqqani, keda USA otsib terrorikuritegude tõttu taga ja kelle tabamise eest on Föderaalne juurdlusbüroo (FBI) välja pannud preemia.