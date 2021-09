Balti Assamblee arutab välispoliitilisi pingeid ja pagulaskriisi

BA Eesti delegatsiooni esimees Aadu Must ütles, et rahvusvaheliste lahkhelide taustal on oluliselt kasvanud pinged Balti regioonis ning eriti murettekitav on surve Leedule ja Lätile. „Balti riigid ei tohi alluda Valgevene tekitatud rändesurvele ning piiril tekkinud kriisi ohjamiseks on vaja tegutseda üheskoos ja koos leida toimivaid lahendusi,“ sõnas Must.