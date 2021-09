Seks kallimaga on nii vanilje, et ma ei suuda rohkem seda kannatada

Õhtune unelemine teleri või telefoniekraani ees ja kähkukas voodis enne uinumist mõned korrad nädalas kuni korra kuus on paljude paaride tavaline menüü. Mängulisus on seksist kadunud ja vajutatakse ainult neid nuppe, mis enda jaoks nahistamise kiire lõppmänguni viivad. Ja nii nad lahku läksid ...

Kuidas rutiin magamistoast minema pühkida olukorras, kus kumbki enam ei pinguta?

Tüüpiline on olukord, kus naine, kes armastab oma abikaasat väga, tunneb oma südamehärra vastu kasvavat vastumeelsust, kuna nende armuelu on kõike muud kui ilutulestik. Midagi on puudu ja kallim jääb ka emotsionaalselt kaugeks, kui füüsiline side on katki. Suhteekspertide nõuanne on siinkohal üheselt mõistetav:

Tehke seksist prioriteet

Seksile tuleb tekitada päevas oma aeg, mil ei olda väsinud. Rutiin on suurim suhte vaenlane ja iga kord samal ajal, rütmis ja poosis seksimine on ääretult vanilje. Kõik väsivad sellest. Teema ülesvõtmine kallimaga on ebamugav. Ent pingutama peavad mõlemad pooled ega saa oodata, et ainult üks osalistest hakkab seksiaja mänedžeriks ja teine pool tuleb kohale.

Ainult ühes ja samas poosis seksimine on paljude paaride jaoks suur murekoht. Ühel partneril on mõnus ainult teatud asendis ja rütmis ning eesmärk on kähku orgasmini jõuda. Seksuaalterapeudid nimetavad sellist nautlejat isekaks armastajaks. Selliselt jääb teine pool tühjade kätega. Isegi kui mõlemad jõuavad orgasmini, siis orgasmil ja orgasmil on suur vahe. Orgasm on kordades suurem ja sügavam, kui mõlemad pingutavad vastastikku naudingute pakkumiseks. Füüsiline ja mentaalne hetkes olek on oluline kuni lõpuni välja. Stsenaarium, kus üks osaline saab kiirelt orgasmi ja teine jääb tühjade kätega, tekitab vastumeelsust ning seksuaalset ärevust järgmiste kordade ootuse asemel.

Mida teha, et seks ei oleks rutiinne ettevõtmine?