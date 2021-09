UURING | Ülekaalukas osa Eesti inimesi soovib internetis piiranguteta kommenteerimist

Valdav osa ehk 92 protsenti Eesti ühiskonnast pooldab kommenteerimise vabadust, selgub Kanal 2 saate „Esse“, tarvis tellitud uuringust. Hooaja esimene saade, mis on eetris kolmapäeva õhtul kell 21.30, keskendub vihakõnele veebis.

Nimelt: 49 protsenti inimestest arvab, et inimesed peaksid tsenseerima eelkõige iseennast ja on vastutavad selle eest, mida nad räägivad. 26 protsenti arvab, et avaldatud kommentaaride eest peaks vastutama keskkond, kus neid avaldatakse. 17 protsendi inimeste hinnangul võivad kõik rääkida mida iganes soovivad. Ja neli protsenti inimestest ei oska teemat kommenteerida.

„Probleem ei ole kommenteerimises, vaid vihakõnes ja laimus,“ ütles saates ajakirja Eesti Naine peatoimetaja Heidit Kaio. Kuna ajakiri kuulub Ekspress Meedia kontserni, mille suurim väljaanne on Delfi, siis ilmuvad Eesti Naise artiklid ka Delfis. „Kõige lihtsam on tegeleda kommentaaridega, kus on labane sõim. Robot püüab „m…“ ja „l…“ ja teised sõnad küllalt kergelt kinni. Oluliselt keerulisem on tegeleda laimuga ja väidetega, millel pole mitte midagi pistmist tegelikkusega.“

Advokaat Robert Sarv, kes on paljude avaliku elu tegelaste esindaja seoses internetisõimuga, soovitas väga mõelda, mida öelda: „Hüvitisi on välja mõistetud isegi sõnade „peast soe“ eest.“

Heidit Kaio märkis, et kommenteerijate IP-aadressid on meediamajadele kergelt kättesaadavad.

"Me näeme neid inimesi ja sageli on nad üllatavalt lähedasest ringist neile, keda lugu puudutab. Näiteks, kui Delfi kirjutab Tartu linnavalitsuse otsusest, siis kõige julgemad kommenteerijad võivad asuda just seal majas," sõnas ta.

„Mitmed sõprused on läbi saanud, kui inimesed on teada saanud, kes nende kohta on kirjutanud,“ ütles omalt poolt Robert Sarv.

„Esse“ on Kanal 2 eetris igal kolmapäeval kell 21.30.