Kaitse end ja toeta Eesti metsa: nende toodete soetamisel istutatakse puu

Iga toote soetamisel istutatakse puu

Et kaitsevahendid, sealhulgas näiteks ühekordsed maskid, suurendavad märkimisväärsel hulgal tekkiva prügi hulka, võiks sobivate toodete valikul lähtuda sellest, milline on võimalikest kõige keskkonnasõbralikum ehk süsinikuneutraalsem.

Selleks on Medifum löönud käed Eesti roheidufirmaga makeitneutral, kellega koostöös istutatakse iga isikukaitsevahendi soetamisel Eesti metsa üks puu. Kõiki puid jälgitakse ja nende kasvamist toetatakse kogu eluea jooksul.

Seega pane nüüd hoolega tähele: just nende toodete soetamisel istutatakse tänu sinule Eesti metsa üks puu!

Seda korduvkasutatavat maski on testitud nii EKUKi kui ka Tartu Ülikooli laborites. Tegemist on täielikult antibakteriaalsest ja vetthülgavast kangast tehtud maskiga, mis püsib tänu mugavale kujule hästi näo ees. Kõrvakinnitusi saab reguleerida vastavalt vajadusele, samuti on maski sees traat, mida ninakujust lähtuvalt painutada saab.

Loomulikult saab maski ka masinas pesta: soovitame seda teha 60-kraadise kuumuse juures õrna tsentrifuugiga. Pesemise järel võiks maski triikida või aurutada.

BOSONi kiirtesti puhul on tegemist esimese antigeeni kiirtestiga Eestis, mis on mõeldud spetsiaalselt koduseks kasutamiseks ehk tavainimestele. BOSON on Euroopa Liidus kindlaks määratud tõepärase tulemusega (verifitseeritud) antigeeni kiirtest. See garanteerib, et test töötab tootja lubatud piirides.

Kiirtesti tegemine on lihtne ja tulemus täpne: testi tundlikkuseks on mõõdetud 96,77%. Seetõttu soovitab ka Terviseamet kasutada enese testimiseks just koduseks kasutamiseks mõeldud kiirtesti.