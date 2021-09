Estonia uuringute juht Rene Arikas: keegi pole öelnud, et meie uuring oleks ebausaldusväärne

Juba kümne päeva pärast algavad Estonia laevavraki uuringud, mida korraldavad hukkunute lähedaste organisatsioonid Eestis ja Rootsis. Uuringute juht on kunagine Estonia uurimiskomisjoni esimees Margus Kurm ja uuringuid rahastab Postimees. Uus eraalgatuslik uuring lükati käima aga ajal, kui parasjagu juba käivad Eesti ja Rootsi riigi poolt käivitatud laevavraki eeluuringud ning tekib küsimus, miks sellist paralleelset laeva uurimist tarvis on.

Kommentaaris Postimehele ütles Kurm otse, et ta ei usalda ohutusjuurdluse keskust, mis Eesti poolelt ametlike uuringute eest vastutab. Pressikonverentsil lisas ta veel juurde, et paralleelset uuringut „võib vaadata konstruktiivse konkurentsi pakkumisena” ohutusjuurdluse keskusele.