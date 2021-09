Aivar Kokk ei nõustu Oidsalu väitega: mina küll ei tea, et oleksin karjunud ja tatti pritsinud

"Ma küll ei tea, et oleksin karjunud ja tatti pritsinud," märkis sellise väite peale Isamaa fraktsiooni liige Aivar Kokk kerge muhelusega. Ta nentis, et situatsioon leidis aset mitu aastat tagasi. Säärast suhtlusstiili ametnikega ta üldjoontes aga omaks ei võtnud.

Küll aga nentis Kokk, et kuigi enesevalitsuse kaotamise suhtes tal tolle situatsiooni raames meenutusi esile ei kerki, siis säärastel aruteludel on igasuguste tugevamate emotsioonide ilmnemine täitsa võimalik.

"Kracht käis lihtsalt mingitel koosolekutel minu peale karjumas. Lasksin tal 15 minutit ennast tühjaks karjuda ja siis rääkisime oma jutu ära. Lõpuks selgus, et tegelikult polegi võib-olla millegi peale karjuda," kirjeldas Oidsalu. "Eks karjumisi on veelgi olnud. Oli üks kohtumine Isamaa fraktsioonis – samuti radarite teemal – ja seal Aivar Kokk lihtsalt röökis ametniku peale, et esitame mingeid piiranguid ja et Eestis üldse mingid seadused kehtivad, see ajas teda vihale. Ülejäänud Isamaa fraktsioon vaatas natuke muheledes pealt, et Kokk karjub ja mis nüüd saama hakkab. Midagi ei saanud. Pühkisin tati näolt ära ja rääkisime asjad läbi."