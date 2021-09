Terviseameti SMSid ajavad inimesi segadusse: jääda eneseisolatsiooni või mitte?

"Terviseameti poole pöördub üha enam inimesi, kes on saanud SMS-i isolatsiooni suunamise teatega, kuigi nad on COVID-19 läbi põdenud või vaktsineeritud. Samuti on hüppeliselt kasvanud lapsevanemate päringud, kelle hoolealusele kehtib kooli või lasteasutuse lihtsustatud karantiin, kuid ka nemad on saanud teate kodusesse isolatsiooni suunamise kohta," märgib terviseamet.