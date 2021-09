Venemaal sai surma eriolukordade minister ja Putini lähikondlane Jevgeni Zinitšev. Valitsus: minister hukkus inimese elu päästes

Infoagentuuri RT juht Margarita Simonjan kirjutab portaalis Telegram, et väidetavalt on teada ka Zinitševi surma asjaolud. Simonjani andmetel seisid minister ja kaameramees koos veeäärsel kaljul, et võtta üles dokfilmis kasutatavat materjali. Operaator libastus ja kukkus vette. Zinitšev ruttas teda päästma, kuid lõi ennast vastu eenduvat kaljut ära ja hukkus. Samasugust versiooni kinnitasid ka RBK allikad, kes lisasid, et operaator sai samuti surma. Kirjeldustest jääb esialgu segaseks, kas minister hüppas meelega vette või kukkus, üritades vältida operaatori allalibisemist.