Venemaal sai surma eriolukordade minister ja Putini lähikondlane Jevgeni Zinitšev. Valitsus: minister hukkus inimese elu päästes

Infoagentuuri RT juht Margarita Simonjan kirjutab portaalis Telegram, et väidetavalt on teada ka Zinitševi surma asjaolud. Simonjani andmetel seisid minister ja kaameramees koos veeäärsel kaljul, et võtta üles dokfilmis kasutatavat materjali. Operaator libastus ja kukkus vette. Zinitšev hüpanud vette teda päästma, kuid lõi ennast vastu kaljunukki ära. “Tunnistajaid oli piisavalt, aga keegi ei jõudnud isegi taibata, mis on juhtunud,” kirjutas Simonjan.