Bulgaarias tulevad kaheksa kuu jooksul kolmandat korda valimised

Valimistel kogus enim hääli teletäht Slavi Trifonovi juhitud uus populistlik erakond On Selline Rahvas (ITN), millele järgnes väikese vahega endise peaministri Bojko Borisovi juhitud GERB. Mõlemad parteid üritasid samuti valitsust moodustada, kuid äpardusid. Kolmandaks jäänud sotside juht Kornelia Ninova kurtis eile, et ülejäänud parteid ei ole koostööks valmis.

ITN sai viimati 65, GERB 63 ja sotsialistid 36 parlamendikohta. Politico koostatud küsitluste koondtulemuse järgi on GERB tõusnud taas kõige populaarsemaks parteiks, mida toetab umbes 23% valijaist. ITN langenud 20% toetusega teise kohale. Sotside toetus on 16%, samale tasemele on vahepeal tõusnud ka korruptsioonivastase programmiga Demokraatliku Bulgaaria toetus.