Kaljulaid läheb viimase riigivisiidi käigus Keeniasse ettevõtlust arendama

Presidendi välisnõunik Kristel Engman kommenteeris, et Keenia pealinn Nairobi on terve Aafrika mandri majanduselu süda ning paljudel Eesti ettevõtetel on soov seal haaret laiendada. “Äridiplomaatia on läbi viie aasta olnud praeguse riigipea tugevas fookuses,” ütles Engman pressiteate vahendusel. “Meie ettevõtete jaoks on see nii-öelda lendstart, mõnes kohas ka ukse avamine, ametkondades tee sillutamine. Lisaks on Keenia Aafrika üks peamisi diplomaatilise elu keskusi, siin asuvad paljude rahvusvaheliste agentuuride peakontorid ja esindused.”