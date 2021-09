Tallinna transpordiameti skandaalne asejuht Talvo Rüütelmaa saab sule sappa

Täna sõnas abilinnapea Andrei Novikov pressiteate vahendusel, et linnavalitsus otsustas ümber kujundada transpordiameti struktuuri, et muuta selle juhtimist tõhusamaks. "Muudatuse eesmärk on parandada transpordiameti liiklusvaldkonna tegevuse tulemuslikkust ning see ei pruugi jääda viimaseks muudatuseks ameti töö ümberkorraldamisel."