Merkeli mantlipärija Laschet lubab hoogsalt kaitsekulusid tõsta ja soovib Euroopa FBI asutamist

Ajalehes Handelsblatt ilmunud artikli põhitees on, et Euroopa pole praegu võimeline globaalses plaanis sõltumatult tegutsema ja oma väärtusi kaitsma. “Transatlantilise partnerluse tugevdamine on võimalik vaid Euroopa tugevdamise kaudu,” kirjutab Laschet. “20 aastat Afganistani missiooni ja Lääne liitlaste hiljutine väljatõmbumine on selgelt näidanud, et Euroopa olukord sõltub teisel pool Atlandit asuvast suurest liitlasest ja ebavõrdsest NATO partnerlusest.”