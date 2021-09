Taliban nimetas Afganistani uue valitsuse. Siseministriks saab al-Qaidaga seotud terrorist

Siseministriks saab Afganistani ja Pakistani piirialadel tegutseva kurikuulsa Haqqani võrgustiku pärija Sirajuddin Haqqani. Kuna ta on seotud tihedalt al-Qaidaga ja korraldanud rünnakuid USA ja liitlaste vastu, on USA kuulutanud ta tagaotsitavaks. Tema tabamiseni viiva info eest on FBI välja pannud 10 miljonit dollarit, alates 2007. aastast on ta ÜRO sanktsioonide nimekirjas.