Haridusminister Liina Kersna on seadnud prioriteediks koolide lahtihoidmise. Ent näiteks Keeni kool on tõvepuhangu pärast juba kinni ja kaitsesüstimisega läheb pigem nirult kui toredasti. Kuidas on koolid valmis juba alanud kolmandaks koroonalaineks?