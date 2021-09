BLOGI JA VIDEO | Margus Kurm: Rootsi on küll Estoniale sukeldumise keelanud, aga Rootsi seadused kehtivad ainult Rootsis

Kuigi SA Mare Liberum plaanib eraalgatusliku ekspeditsiooni, pole nende eesmärk ilmtingimata vastanduda riiklikule uurimisele või põrmustada seniseid ametlikke versioone. „Oleme nõus tegema ohutusjuurdluste asutustega igakülgset koostööd uuringute läbi viimisel ja tõendite kogumisel. Küll aga on meie kindel veendumus, et tõendite analüüsimine ja järelduste tegemine peab toimuma eraldi, soovitavalt mitmes erinevas rahvusvahelises ekspertkogus. Nii välistame, et valitsused loovad taas riikliku komisjoni, mis pakub küll kõiki osapooli rahuldavat kompromissi, aga ei selgita välja tõde,“ märkis Kurm.

„Ehkki aastakümnete jooksul on tehtud mitmeid erinevaid uuringuid, pole need andnud pääsenutele ja hukkunute lähedastele piisavalt ammendavaid vastuseid, mis põhjusel Estonia hukkus. Vastupidi, viimasel paaril aastal läbi viidud sukeldumised on tõstatanud hoopis uusi kahtlusi ja küsimusi, mis vajavad tõsist uurimist,“ ütles tänavu suvel loodud SA Mare Liberumi juhataja Margus Kurm.

SA Mare Liberum kavatseb uurimisprojekti käigus teha allveeuuringuid laevavraki uurimiseks merepõhjas ning küsitleda uuesti osasid katastroofist pääsenud inimesi. Pärast tõendite kogumist viiakse läbi kogu materjali terviklik teaduslik analüüs. Lisaks on valminud 3D mudel Estonia vöörivisiirist, mille vigastusi on nüüd võimalik distantsilt uurida.

Sukeldumisekspeditsioon on kavandatud tänavu septembri teise poolde ja see viiakse läbi Malta lipu all sõitva laevaga RS SENTINEL, mis kuulub Saksamaa firmale RS OFFSHORE, mille juht ja omanik on Kurt Rohde. Uurimisreisil kasutatakse Multibeam ja külgvaatlus sonarit, magnetomeetrit, airlift’i ja muud vajalikku tehnikat. Ekspeditsioonil osaleb kaks allveerobotite meeskonda kokku nelja eri suuruses robotiga. Lisaks tuleb pardale neli tuukrit koos tugipersonali ja- tehnikaga. Sukeldumisel kaardistatakse ja 3D skaneeritakse Estonia kere vigastused ning uuritakse autotekki ja laevavraki ümbrust.

SA Mare Liberumi uurimisprojekti käigus kogutud materjale hakkab uurima dr Andrzej Jasionowski, kelle Singapuri ettevõte SophusQuorum Pte. Ltd. on spetsialiseerunud mereõnnetuste alastele ekspertiisidele. Jasionowski on ka varem Estonia teemadega kokku puutunud, kuuludes aastatel 2005-2008 tegutsenud teaduskonsortsiumisse SSPA, mis tegi Rootsi valitsuse tellimusel Estonia kohta erinevaid uuringuid.

SA Mare Liberumi tegevust ja uurimisprojekti rahastatakse annetustest ja meediaõiguste müügist. Eestis on suurimaks toetajaks Postimees Grupp, kuhu kuuluvad teiste hulgas meediakanalid Postimees, Kanal 2, BNS ja Kuku raadio.

SA Mare Liberum on tänavu juulis omaste initsiatiivil asutatud sihtasutus, mille juhataja on Margus Kurm. Nõukokku kuuluvad Piret Kergandberg, Raivo Hellerma ja Carl Eric Laantee Reintamm.

Avaldame Estonial hukkunute lähedasi ühendava Memento Mare juhi Raivo Hellerma eileõhtuse kirja: