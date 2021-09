Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus hakkas langema

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 28,7%, konservatiivset rahvaerakonda 21,9% ja Keskerakonda 18% valimisõiguslikest kodanikest. See kajastab küsitlusperioodi 9. augustist 7. septembrini, mil küsitleti 4001 valimisealist Eesti kodanikku.

Reformierakonna toetus langes nädalaga 1,2 protsendipunkti, viimase kolme nädala jooksul on peaministripartei toetus kukkunud 2,3 protsendipunkti võrra. EKRE ja Keskerakonna toetus püsis eelmise nädalaga võrreldes samal tasemel.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 (13,2%), sotsiaaldemokraadid (8%) ning Isamaa (6,8%). Seejuures on Isamaa viimase kolme nädalaga toetust kasvatanud 1,1 protsendipunkti võrra, see on tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta detsembrist.