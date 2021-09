Terviseameti külmlaos hapuks läinud ravimite asendamine maksab seni räägitust kaks korda rohkem: vähemalt kuus miljonit

Terviseminister Tanel Kiik (Keskerakond) ütles ERR "Esimeses stuudios", et ehkki Terviseameti üles sulanud külmlaos läks hapuks umbes kolme miljoni väärtuses vaktsiine, siis nende asendamine on tunduvalt kallim.

Tanel Kiik tunnistas, et praegu arvestatakse umbes kaks korda suurema summaga, seega umbes kuue miljoni euroga. Kellele me selle arve esitame? Kiik vastas sellele saatejuht Andres Kuuse küsimusele, et kindlustusfirmaga on vaidlus seni pooleli.