Endine terviseameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar kandideerib valimistel Isamaa nimekirjas

"Sisuliselt peale Tanel Kiige kodupartei ehk Keskerakonna on ülejäänud erakonnad suuremal või vähemal määral mu tegemiste vastu huvi tundnud," ütles kesklinnas kandideeriv Saar vastuseks Delfi küsimusele sellest, kas tal oli kosilasi ka peale Isamaa.

"Pean tunnistama, et otsus kohalikel valimistel kandideerida sündis viimasel hetkel. Isamaa on minu puhul teatud mõttes loomulik valik – astusin erakonda 2012. aastal ja oleksin seal ilmselt ka praegu, kuid kaitseväe tegevteenistusse asumise tõttu 2013. aastal pidin igasugusest erakondlikust kuuluvusest loobuma," selgitas ta oma poliitilist hoiakut ning lisas, et ei välista ka erakonnaga taasliitumist.