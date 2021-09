Tallinna abilinnapea on kriminaalkahtluse all? Reform plaanib Eha Võrku umbusaldada

Allika sõnul on juhtum seotud kriminaalasjaga, millega uuriti väidetavat keelatud annetuse tegemist Keskerakonnale Jana-Helen Juhaste poolt.

Prokuratuuri sõnul alustasid nad augusti lõpus kriminaalmenetluse ka karistusseadustiku paragrahvi järgi, mis käsitleb valeütluste andmist. "Oleme kahtlustuse esitanud ühele inimesele, kuid hetkel me menetluse kohta täpsemaid detaile ei avalda," ütles riigiprokuratuuri pressinõunik Kairi Küngas.

Abilinnapea Eha Võrk ütles Delfile, et soovib enne kommentaaride jagamist advokaadiga konsulteerida ning lubas olla valmis homme kell 12 toimuval Tallinna pressikonverentsil küsimustele lähemalt vastama.

Tallinna volikogu aseesimees Kristen Michal (Reformierakond) kirjutas ühismeedias, et ilmselt tuleb neljapäevala hakata arutama Võrgule umbusalduse avaldamist.

Michal tõdes, et ei oleks osanud Võrgu kohta sellist uudist oodata. "Kurb on lugeda ja selgituste puudumisel läheb see taas pikka ritta - ainuvõim, süsteemne läbipõimumine, tegeliku kontrolli puudumine ja linnakodanike kasvav pettumus," kirjutas ta.