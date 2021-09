Tanel Kiik takerdunud tarnetest: Eesti plaanib laenata Jansseni vaktsiine teistelt riikidelt

Tanel Kiik rääkis ERR-ile , et augustis ja septembris ei ole Jansseni vaktsiinitarneid Eestisse toimunud. Seepärast on asutud läbirääkimisi pidama teiste Euroopa Liidu riikidega, et neilt vaktsiine saada.

"Eks see sõltub riikide võimekusest ja valmisolekust seda pakkuda, aga me räägime mõnest kümnest tuhandest vaktsiinidoosist," vastas Kiik küsimusele, kui palju vaktsiine loodab Eesti teistelt riikidelt saada.

"On oluline, et ka tootja omapoolseid tarneid alustaks, sest lepingujärgselt on Eesti soetanud 300 000 Jansseni vaktsiinidoosi, millest seni on Eestisse jõudnud 46 000," selgitas ta praegust olukorda.