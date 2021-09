Euroopa Komisjon palub EL-i kohtul hakata Poolat igapäevaselt trahvima

Komisjoni asepresident Věra Jourová märkis, et ka Poola lubadus distsiplinaarkoja tegevus peatada pole täielikult täitunud. “Koda jätkab kohtunike vastu suunatud tegevust osalisel määral endiselt, ehkki kogu selline tegevus pidi olema täielikult lõppenud,” ütles Jourová. “Teeme täna uusi samme olukorra lahendamiseks. Oleme valmis koostöös Poola võimudega lahendusi otsima.”

Varem on komisjon hoiatanud, et kohtute sõltumatuse rikkumise korral ei maksta välja Poolale määratud koroonatoetusi kokku 57 miljardi euro väärtuses. Sellest 34 miljardit eurot tuleks odavates laenudes ja 23 miljardit otsese abina.

Poola peaminister Mateusz Morawiecki ütles esmaspäeval Eesti Päevalehele antud intervjuus, et võimuliit plaanib kriitikale vaatamata kohtureformi jätkata. “Me ei taha kohtunikelt sõltumatust võtta, ent me ei saa ka lubada, et seadusetähe täitmise eest vastutajad oleksid ise igasugusest vastutusest vabad,” ütles Morawiecki.