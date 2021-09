"See on juba pisut ahistav!" Bataclani terrorirünnaku osaline andis pärast rünnakut tänavaintervjuu, kommenteerides kontrollpunkte

2016. aasta märtsis kinni peetud Abdeslam paigutati Brugge vanglasse, kus teda salaja pealt kuulati. Muu hulgas kiitles Abdeslam seal ka Belgia ringhäälingule RBTF antud intervjuuga, kus temalt küsiti, mida ta terroriohu tõttu kehtestatud piirangutest arvab. “Ta küsis minu käest, et kas ma pean selliseid kontrollpunkte normaalseks,” meenutas Abdeslam. “Vastasin, et jaa, see on asjaolusid arvestades normaalne, arvestades kõike, mis juhtunud on.”

Salah Abdeslam interviewé le 14 novembre 2015 avec 2 de ses complices par la RTBF sur son contrôle à la #frontière française durant son retour en Belgique après les attentats du 13 novembre.

La journaliste les interroge sur les contrôles:

- "C'est le 3ème, c'est un peu abusif !" https://t.co/oDZ64vjiSf pic.twitter.com/2GBKY5cIPH — Kâplan (@KaplanBen_Fr) September 6, 2021



Praeguseks taasavaldatud intervjuus on ka kuulda, et Abdeslami ja temaga samas autos viibinud kaasosaliste arvates oli kolme järjestikuse kontrollpunkti läbimine siiski pisut liiast. “See on juba natuke ahistav,” tähendas üks neist.

Abdeslam ja tema kaasosaline Sofien Ayari mõisteti 2018. aastal Belgias 20 aastaks vangi selle eest, et nad tulistasid kinnipidamise käigus politseinike pihta. Septembris algab Pariisis kohus Abdeslami üle seoses 2015. aasta Pariisi terrorirünnakutega. Ta abistas ründajaid sõidukite ja elukohtade hankimisel ja võttis kahtluse kohaselt rünnakutest ka ise osa, tulistades tänaval viibinud inimeste pihta. Abdeslam on ainuke ellujäänud terrorist, keda kahtlustakse 2015. aasta rünnakutes otseses osalemises. Koos temaga läheb kohtu alla veel 19 isikut, keda süüdistatakse terroristide abistamises.