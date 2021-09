Huvitav taktika Vene valimistel: tuntud opositsionääri vastu pandi kandideerima kaks sama näo ja nimega meest

Selliste nimekaimude teeneid on Vene opositsionääride häältesaagi lahjendamiseks kasutatud varemgi. Uudne on aga see, kui sarnased on kaks liba-Višnevskit õige kandidaadiga. “Nad on kasvatanud endale habeme ja vuntsid ja tundub, et nende fotosid on töödeldud,” kommenteeris valimiskomisjonile esitatud fotosid Višnevski ise.